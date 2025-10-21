П’єр Оффре в Одесі. З величезним успіхом завершився ХІІІ Міжнародний органний фестиваль імені Теофіла Ріхтера!

Під урочистими склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України 19 жовтня 2025 року відбувся шостий, заключний концерт ХІІІ Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. Зал був переповнений — справжній аншлаг! Атмосфера очікування, натхнення й радості панувала від перших звуків до фінальних оплесків.

Цього вечора слухачі стали свідками яскравого виступу французького органіста П’єра Оффре (Pierre Offret), який уперше виступив в Одеській кірсі. Його дебют став справжнім відкриттям для публіки: блискуча техніка, глибока музикальність, витончені інтерпретації відомих органних шедеврів і майстерне володіння тембровою палітрою інструмента зачарували кожного в залі.

Особливе захоплення викликало виконання Сюїти ор. 5 Моріса Дюрюфле — надзвичайно складного твору, що потребує не лише технічної досконалості, а й глибокого духовного осмислення. Прелюдія, Сициліана та Токката прозвучали як єдина емоційна історія, сповнена ніжності, драматизму та тріумфу.

Програма вечора включала шедеври, які відобразили розвиток органної музики від бароко до ХХ століття:

Це був потужний фінальний акорд фестивалю — виступ, який залишив у серцях слухачів глибоке враження та вдячність за диво зустрічі з живим мистецтвом.

Після завершення концерту П’єр Оффре отримав диплом учасника ХІІІ Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера з рук президентки фестивалю Вероніки Струк.

Окремі оплески та теплі слова вдячності пролунали на адресу лекторки-музикознавці Ельвіри Паламарчук, яка протягом усіх фестивальних вечорів супроводжувала публіку у захопливих подорожах історичними лабіринтами музичного Всесвіту. Цього разу й вона отримала свій заслужений диплом учасниці фестивалю.

Кожен із шести концертів фестивалю став окремою сторінкою великої музичної книги — з неповторною атмосферою, приємними зустрічами, натхненням і мистецтвом видатних виконавців з України та Європи.

Фестиваль завершився, але органна музика продовжує звучати! Уже зовсім скоро в Одеській кірсі Святого Павла відновляться традиційні щонедільні органні концерти, які даруватимуть глядачам нові зустрічі з прекрасним і живим звучанням величного інструмента.

Органний фестиваль імені Теофіла Ріхтера знову довів: Одеса — місто, де музика живе, надихає і єднає серця!



