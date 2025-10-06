Заключним акордом святкового дня став Четвертий концерт XIII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера, що відбувся в Лютеранській кірсі Св. Павла, що в Одесі. Романтична програма об’єднала звучання органу, вокалу та струнних.

На концерті виступили Анастасія Блоха (сопрано, Кишинів/Молдова), струнний квартет «Гармонії світу» (Одеса): Наталія Литвинова (1 скрипка), Леонід Піскун (2 скрипка), заслужена артистка України Ія Комарова (альт), Сергій Шольц (віолончель), Вероніка Струк (орган, Одеса). Концерт майстерно вела Крістіна Шумєєва.

Свято вдячності завершилося піднесеною нотою — духовним єднанням, музикою і щирою вірою в добро.