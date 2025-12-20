ОДЕСЬКИЙ СКУЛЬПТУРНИЙ САЛОН – 2025: МИСТЕЦТВО, ЩО ТРИМАЄ ЧАС

У галереї «#ARTнODESSA» Літнього театру Міського саду відбулося відкриття виставки «Одеський скульптурний салон – 2025» — знакової мистецької події, якою Одеса символічно завершує цей непростий рік. У центрі міста зібралися відомі майстри та молоді автори, аби повернути скульптуру в простір активної уваги глядача.

В експозиції представлені роботи різних стилів і напрямів — від камерних пластичних форм до концептуальних образів, що відображають сучасне осмислення реальності. Під час відкриття неодноразово наголошувалося на значущості Одеської школи скульптури, яка має понад півтора століття історії та залишається живою, актуальною й творчо сміливою.

Виставку назвали не лише підсумком року, а й програмною подією, що закладає основу для подальших регулярних скульптурних салонів. Відкрила захід арт-оглядачка Катерина Соколова. Серед тих, хто виступив, — народний художник України, професор, голова Правління Одеської обласної організації НСХУ Анатолій Горбенко, голова Одеського РО НСЖУ Юрій Работін, директор Одеського музею західного та східного мистецтва Ігор Поронік.

Особливу увагу привернув виступ відомого скульптора, народного художника України Олександра Токарєва, який підкреслив важливість саме такого формату виставки:





«На художніх виставках ми звикли милуватися яскравими живописними полотнами, тоді як скульптура часто залишається поза увагою. Саме тому виставка, присвячена винятково скульпторам, має особливе значення. Вона не лише відкриває імена митців, яких ми рідко бачимо разом, а й створює простір для професійного спілкування та обміну ідеями.

Цей проєкт має програмний характер і формує бачення майбутніх скульптурних експозицій, задає напрям розвитку та спонукає митців готувати нові роботи спеціально для таких подій», — підкреслив митець.

Протягом відкриття звучали ключові думки про скульптуру як мистецтво, що потребує повернення в центр культурної уваги міста, про силу традиції та водночас сучасність одеської пластики, про різноманіття форм, стилів і авторських підходів.

Окремим акцентом стала тема мистецтва під час війни — як акту духовного спротиву й сили духу. Скульптори, художники й журналісти сьогодні творять власний фронт, зберігаючи ідентичність міста та країни, доводячи, що культура жива навіть у найскладніші часи.

Музикального настрою відкриттю додав відомий одеський бард Анатолій Сєбов, який виконав кілька патріотичних пісень, підсилюючи загальний меседж віри, життя та незламності.

«Одеський скульптурний салон – 2025» став переконливим підтвердженням того, що Одеса залишається культурною столицею України — містом, де мистецтво не мовчить, а говорить мовою форми, пам’яті та надії.

Відеорепортаж Володимира Богатирьова