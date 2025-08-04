Сюрреалістичне диво літа: виставка Валерія Каплі «Польоти уві сні» у Галереї «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду

Галерея «#ARTODESSA» Літнього театру Міського саду представляє виставку живопису ВАЛЕРІЯ КАПЛІ «Польоти уві сні» (сюрреалістична фантазія).

Відкриття 2 серпня о 17.00 год.

Проект представляє серію творів, написаних автором за п'ятирічний період творчої діяльності. Попередня виставка Валерія успішно проходила в галереї «#ARTODESSA» у серпні 2020 року.

Сюрреалізм - напрямок у мистецтві, в основі якого лежить вихід за межі реального. Представлений у живописі, літературі, кінематографі, сюрреалізм вже давно вийшов за грані творчості та став частиною повсякденності. Саме сюрреалістичними часом здаються події, що відбуваються щодня у світі та в нашій країні. І це змушує людину приймати нові правила гри, адаптуватися до реальності, що швидко змінюється.

У роботах Валерія Каплі хитромудрість сюжету та інтригуючий зміст образів створює високу естетичну ноту, на якій здійснюється звучання його живопису. Герої у художника гарні собою і більш ніж загадкові. Пристрої – складні та химерні. Тварини - казкові та експресивні. Предмети та об'єкти - відсилають до прекрасного минулого, сповненого краси та гармонії.

Кожна картина – складне поєднання символів, метафор, несподіваних трактувань звичного. В результаті народжується парадокс, і головне – вихід за межі, визволення. Андре Бретон, французький письменник і поет, один із теоретиків та основоположників сюрреалізму стверджував у своєму «Маніфесті», що мистецтво має стати одним із інструментів визволення людського духу.

У роботах Валерія Каплі ми зможемо розглянути нестримний політ фантазії, занурення в психологію несвідомого, бездоганну «готичну» пластичність і витончену філософію ірраціонального, але прекрасного.



