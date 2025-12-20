Украина вместе с Молдовой обсуждают альтернативные маршруты для транспорта после российского удара по мосту в районе населенного пункта Маяки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Кулеба отметил, что его министерство вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками перешли к проработке других путей после остановки движения по автотрассе "Одесса - Рени" в связи с вражеской атакой РФ по мосту в Маяках.

"Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением. Перенаправление осуществляется с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорожной сети", – сказал Кулеба.

Он отметил, что параллельно продолжается координация с Молдовой. Прорабатывают транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины.

Напомним:

В связи с остановкой движения по трассе "Одесса -Рени" Государственная таможенная служба рекомендует украинцам пересекать границу с Молдовой через пропускные пункты "Мамалыга - Кривая" и "Сокиряны - Окница" для грузов и "Бронница -Унгурь", "Вашковцы - Грименкеуц", "Россошаны - Бричень", "Кельменцы - Ларга" для пассажиров.

Источник