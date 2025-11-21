 
Інформація про закупівлю матеріалів для захисних споруд буде публічною – Куліба

Категория: Новини / Економіка та фінанси

Министр развития общин и территорий Украины анонсировал создание публичного дашборда, где будет отображаться информация о закупках материалов для защитных сооружений.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил в Телеграмм.

По его словам, создание публичного дашборда утвердили во время заседания Координационного штаба по физической защите критической инфраструктуры.

"Провели консультации с 70 украинскими производителями и сформировали систему контроля закупок. На заседании Штаба утвердили создание публичного дашборда, где открыто будем отображать данные по закупкам материалов для защитных сооружений. Его презентуем в ближайшие дни", – говорится в сообщении.


"Вместе с Агентством восстановления, военными инженерами, областными администрациями, профильными министерствами и службами разработали 16 типовых технических решений для защиты объектов критической инфраструктуры. Они учитывают особенности различных объектов и возможности местных производителей, что позволяет сократить время строительства и уменьшить стоимость изготовления конструкций", – сообщил министр.


"Строительство уже продолжается на более чем ста объектах. Команды строителей работают по алгоритмам для прифронтовых территорий – с учетом безопасности людей, круглосуточного графика и оперативного взаимодействия всех служб на местах", – проинформировал Кулеба.


"Постоянно мониторим ситуацию на объектах, в частности после поражений. Также команда Агентства восстановления, военных и проектантов выезжали на объекты городской инфраструктуры в громадах, которые обеспечивают водо- и теплоснабжение, логистические узлы. Для них также подготовлены отдельные инженерные решения", – говорится в сообщении.


Напомним:

Временная следственная комиссия ВРУ по вопросам энергетики обнародовала статистику, согласно которой, 74 объекта на высоковольтных подстанциях защищены и еще 45 в процессе завершения построения защиты.

Ранее сообщалось, что в Украине защита энергетических объектов второго уровня, над которыми работает Агентство восстановления, завершена практически на 90%.

Ранее вице-премьер - министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что до конца этого года дополнительно будет защищено сто объектов критической инфраструктуры.

В 2024 году Киев выделил 2,4 млрд грн на обустройство укрытий, улучшение пожарной безопасности в школах, подготовку их к зиме и и создание учебных центров по предмету "Защита Украины".

Ранее сообщалось, что в украинских морских портах действует 30 стационарных укрытий и 21 мобильное защитное сооружение, до конца года будет установлено еще 28 укрытий.

 

