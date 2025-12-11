Визнання чемпіонів та тих, хто творить спортивну історію

У Національному університеті «Одеська юридична академія» відбулося урочисте засідання Вченої ради, під час якого було вшановано студентів-спортсменів, що у 2024–2025 роках досягли найвищих результатів на всеукраїнських та міжнародних аренах. Нагороди чемпіонам України, Європи та світу з єдиноборств урочисто вручив Президент університету Сергій Ківалов.

Студенти НУ «ОЮА» гідно представили університет і країну у таких видах спорту, як кікбоксинг WTKA, K-1 та ММА, карате, ушу, французький бокс (сават), грепплінг, боротьба, а також у змаганнях Combat ICO, AWFL та інших дисциплінах. Їхні перемоги — це результат наполегливої праці, сили волі та високого рівня підготовки. Окремі слова подяки та почесні відзнаки були адресовані тренерам, які відіграють ключову роль у вихованні молодих чемпіонів. Серед відзначених — старші тренери Одеської обласної федерації К-1, Одеської обласної федерації кікбоксингу WTKA та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Саме завдяки їхній щоденній роботі, професіоналізму й відданості спорту студенти досягають високих результатів.

Розвиток спорту є одним із пріоритетних напрямків діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». Хоча заклад не є профільним спортивним ЗВО, сьогодні він по праву вважається одним із найспортивніших університетів України — як за кількістю досягнень студентів, так і за рівнем сучасної інфраструктури.

Під час заходу спеціальною медаллю від університету та Всесвітньої федерації кікбоксингу WTKA було також відзначено проректора, відповідального за розвиток спортивного напрямку. Ця нагорода стала символом високої оцінки спільної роботи та відповідальності за подальший поступ університетського спорту.

НУ «Одеська юридична академія» і надалі підтримуватиме талановиту молодь, сприятиме розвитку фізичної культури та спорту, адже саме такі перемоги формують авторитет університету й творять нові сторінки спортивної історії України.



