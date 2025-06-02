Свято спорту в Одеській юридичній академії: підбиті підсумки спортивного року

В Національному університеті "Одеська юридична академія" відбулося урочисте підведення підсумків спортивного року. Захід зібрав найкращих спортсменів, тренерів і всіх, хто причетний до спортивних досягнень наших спортсменів!

На святі була присутня й делегація активу Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України, яка підтримує розвиток спорту та здорового способу життя серед молоді.

Особливі слова вдячності — спортивній спільноті Одещини, Федерації кікбоксингу К-1, організаторам Кубка WTKA, а також Валентину Федорову за вагомий внесок у розвиток єдиноборств і підтримку молодих спортсменів.

Спорт — це шлях наполегливості й сили духу. Перемагає той, хто не здається!