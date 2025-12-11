Знання, що захищає: презентація довідника з міжнародного гуманітарного права для журналістів

9 грудня 2025 року у відділі рідкісних видань та рукописів з нагоди Міжнародного дня прав людини відбулася змістовна й надзвичайно актуальна подія — презентація довідника для журналістів «100 складних питань з міжнародного гуманітарного права та прості відповіді на них» (Київ – Одеса : Фенікс, 2025). У заході взяв участь автор і науковий редактор видання — Тимур Короткий, кандидат юридичних наук, доцент, віце-президент Української асоціації міжнародного права, радник президента Товариства Червоного Хреста України з міжнародного гуманітарного права, провідний науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України». Під час презентації він докладно розповів про ідею створення посібника, його практичну спрямованість та значення для журналістської спільноти в умовах війни.

Над довідником працював потужний колектив експертів і правознавців, серед яких — військові юристи, науковці, дослідники міжнародного гуманітарного та кримінального права, а також журналісти-практики. Видання підготовлене у співпраці з Центром прав людини ZMINA за підтримки Freedom House в Україні, що ще раз підкреслює його фаховість і міжнародне визнання.

Під час презентації наголошувалося на ключовій ролі журналістів у період міжнародного збройного конфлікту. Саме представники медіа фіксують воєнні злочини, інформують українське та світове суспільство про події війни, сприяють збереженню пам’яті та формуванню доказової бази для притягнення винних до відповідальності. Водночас журналісти самі є однією з вразливих і цільових груп, для яких знання міжнародного гуманітарного права є життєво необхідним елементом професійної підготовки.

Довідник подає основи міжнародного гуманітарного права у зручному форматі «запитання — відповідь», безпосередньо пов’язаному з реаліями війни, спричиненої агресією РФ проти України. У ньому розкрито питання статусу учасників і жертв збройного конфлікту, захисту цивільного населення, режиму окупації, правил ведення бойових дій, а також притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Окремий блок присвячено професійній діяльності журналістів: їхньому правовому статусу, принципам безпеки, етичним та правовим аспектам висвітлення теми військовополонених і жертв війни.

Особливу цінність видання становить ґрунтовний довідковий апарат — додатки, перелік скорочень і абревіатур, що робить посібник зручним для щоденного практичного використання.

Презентація пройшла у жвавій та зацікавленій атмосфері, викликавши активне обговорення й численні запитання з боку журналістів і правників. Захід став не лише знайомством з новим виданням, а й важливою платформою для осмислення ролі медіа у війні та значення права як інструменту захисту людини й правди.