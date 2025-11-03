Зустріч із сучасними українськими мислителями: у фокусі — виклики сьогодення та майбутнє України

28 жовтня 2025 року в Державній установі “Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України” відбулася змістовна зустріч із відомими українськими письменниками, науковцями та громадськими діячами — Олександром Савченком та Павлом Гай-Нижником. У заході взяли участь співробітники Інституту та студенти, яким пощастило безпосередньо поспілкуватися з авторами сучасних інтелектуальних видань.

Олександр Савченко — ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук, громадський діяч, автор резонансної книги «Ескалація. Битва президентів», у якій порушує питання взаємодії політичних еліт, світових тенденцій і шляхів розвитку української державності. Книга є — поєднання елементів політичної фантастики та реальних пригод, пережитих автором Олександром Савченком. Відомий український економіст та фінансист описує події, що розгортаються одразу після припинення активної фази російсько-української війни. Тоді розпочинається боротьбою за владу в Україні та посаду президента між трьома політичними силами. Книга допомагає краще зрозуміти геополітичну ситуацію у сучасному світі. Чому все склалось саме так, і що нам треба зробити, аби врешті перемогти.

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, презентував свою нову монографію «Зазирнути у вічі Путіну» — глибоке аналітичне дослідження природи російського імперіалізму, мотивів війни та місця України в сучасній геополітичній системі.

Автор дослідив, проаналізував і реконструював на підставі відкритих джерел перебіг мирних переговорів між делегаціями України та Російської Федерації, що розпочалися у Білорусі й тривали у Туреччині після повносяжного вдертя російських військ 24 лютого 2022 року.

Висвітлено початок організації переговорів, формування делегацій та вихідні засади обох сторін у перемовному процесі. Проаналізовано і відтворено перебіг переговорів, трансформацію їхнього тривання та пунктів обговорення. Показано і відтворено позиції української та російської сторони у часі тривання роботи обох делегацій, риторику їхніх речників та офіційні заяви вищих державних керівників Російської Федерації та України, а також ставлення до переговорного процесу світових лідерів, зокрема провідників таких держав, як США, Великобританія, Німеччина, Італія, Ізраїль, Туреччина та ін.

Виявлено компромісові пункти у проєкті мирного договору між Україною та Російською Федерацією, узгодженого у Стамбулі (Туреччина), на які погоджувався піти офіційний Київ і дипломатичні зусилля офіційної Москви, позиції світової спільноти й міжнарожних організацій. Проаналізовано проєкт мирного договору, що був попередньо погоджений українсько-російською переговорною групою, гіпотетичні засоби його втілення та імплементації, а також пастки для української державності.

Під час зустрічі обговорювали геополітичну ситуацію у світі, виклики, що постали перед Україною в умовах війни, а також роль інтелектуальної еліти у формуванні майбутнього держави. Гості підкреслили, що саме поєднання науки, аналітики та громадянської відповідальності є запорукою свідомого розвитку українського суспільства.

Тепла атмосфера діалогу, жива дискусія та гострі питання слухачів засвідчили високий інтерес до тем, які визначають інтелектуальний і духовний вимір сучасної України.