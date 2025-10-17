НАУКА В ДІЇ: ДІАЛОГ ІНСТИТУТУ З МОН УКРАЇНИ ПРО МАЙБУТНЄ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОЛОДІ

В Державній установі «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України» відбулася важлива науково-практична зустріч з представниками Міністерства освіти і науки України. Очолив делегацію заступник Міністра освіти і науки України Денис Ігорович Курбатов. Подія стала не просто формальним візитом — це був змістовний діалог про стан, проблеми й перспективи української науки.

Довіра до Інституту — результат щоденної праці

Директор Інституту, академік НАН України, доктор економічних наук, професор Борис Володимирович Буркинський представив колегам з МОН діяльність установи, її наукові здобутки та напрямки розвитку.

Інститут давно зарекомендував себе як один із провідних центрів досліджень економіки сталого розвитку, ринку, морської політики та екологічної економіки. Особливо підкреслено міжнародну активність — участь у європейських проєктах, співпрацю з університетами та дослідницькими структурами інших країн.

Серед таких ініціатив — входження України до міжнародної морської дослідницької інфраструктури, що має велике значення для прибережних регіонів, а також робота Національного контактного пункту Програми ЄС «Горизонт-Європа» — платформи, яка допомагає українським ученим інтегруватися до європейського наукового простору.

Визнання на державному рівні

Однією з найважливіших подій зустрічі стало вручення Свідоцтва про віднесення Інституту до найвищої групи “А” за результатами Державної атестації.

Інститут отримав 96 балів із 100 можливих, що свідчить про високу якість досліджень, стабільний кадровий потенціал і значний внесок у розвиток національної науки. Документ урочисто передав заступник міністра Денис Курбатов, підкресливши, що подібні результати — не лише показник ефективності, а й приклад для інших наукових установ.

Нові підходи до фінансування та підтримки науки

У своїй промові Денис Курбатов окреслив ключові напрями реформування наукової сфери. Серед них —

оновлення системи державного замовлення на виконання науково-дослідних робіт;

на виконання науково-дослідних робіт; спрощення конкурсних процедур для отримання фінансування наукових проєктів;

для отримання фінансування наукових проєктів; розробка нових підходів до оцінювання ефективності науки ;

; формування нового переліку фахових видань, у яких публікуються результати досліджень ЗВО та наукових установ.

Ці кроки мають зробити систему більш прозорою, гнучкою та орієнтованою на результат, а також створити кращі умови для інтеграції українських учених у світовий дослідницький простір.

Майбутнє науки — у молоді

В обговоренні багато уваги приділили питанню наукової молоді.

Представники Інституту наголосили: без цілеспрямованої підтримки аспірантів, молодих науковців, їхнього залучення до міжнародних проєктів та стабільного фінансування — говорити про поступ у науці складно.

Денис Курбатов погодився, що збереження і розвиток молодого покоління науковців — це один із головних викликів сучасної системи освіти і науки, і запевнив, що МОН працює над створенням механізмів підтримки молодих учених саме в наукових установах НАН України.

Зустріч у стінах Інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України показала, що українська наука не стоїть осторонь державних процесів — вона бере активну участь у формуванні політики, шукає партнерів і відповідає на сучасні виклики.

А діалог між науковцями та Міністерством освіти і науки — це крок до спільного бачення: наука має стати реальним двигуном розвитку держави, а не лише галуззю звітів і публікацій.