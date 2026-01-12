В Україні вперше запустили 5G: яке місто обрали

У центрі Львова запустили пілотну мережу 5G - вперше в Україні зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Львів обрали як "технологічну лабораторію" перед національним запуском: у місті один із найвищих рівнів проникнення 5G-ready смартфонів, уже збудовано понад 20 базових станцій нового покоління.

Після погодження з Генштабом ЗСУ та успішного тестування пілот розширять: у січні 5G мають запустити в Бородянці, у лютому - в Харкові, а далі й в інших містах.

Нагадаємо:

Наприкінці листопада 2025 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформував, що відомство працює над запуском пілоту 5G.

"Важливо, щоб усі українці на прифронтових територіях мали доступ до інтернету", – додав він.

Наприкінці 2025 року стало відомо, що протягом кількох тижнів в деяких частинах двох міст України запустять пілотний проєкт 5G.





