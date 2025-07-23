Одеська юракадемія увійшла до ТОП-5 вишів України за кількістю заявок вступників

19 липня в Україні розпочалося вступна кампанія до закладів вищої освіти. За результатами перших днів Одеська юридична академія зайняла пʼяте місце серед кращих вишів України за кількістю абітурієнтів. Згідно даних бази ЄДЕБО, до вишу надійшло 3107 заяв.





Важливо, що Одеська юракадемія – єдиний університет на Півдні України, який потрапив до цього рейтингу. Серед топу кращих університетів України Академія має найвищий середній конкурсний бал — 159,5 (наприклад, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка — 156,4).





Нагадаємо, що у травні 2025 року МОН безстроково переоформило усі ліцензій Одеської юракадемії на провадження освітньої діяльності. Цього року виш отримав рекордні 577 бюджетні місця: на бакалаврат – 387; на магістратуру – 190.







