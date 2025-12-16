Одеська юракадемія перераховує до державного бюджету близько 70-80 мільйонів гривень щороку

З нагоди 28-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» ректор Олег Володимирович Тодощак в інтервʼю «Телеграф» розповів про реорганізацію Університету, рекордну вступну кампанію та допомогу військовим.

«Серед бюджетних установ Одеська юракадемія є одним із найбільших платників податків на Півдні України. Університет перераховує до державного бюджету близько 70-80 мільйонів гривень щороку. За період повномасштабної війни – це понад 300 мільйонів гривень.

У нас працює близько тисячі працівників, і крім заробітної плати, ми перераховуємо за кожного з них 45% у вигляді податків і ЄСВ. З них 18% становить податок на доходи фізичних осіб, 35 мільйонів гривень на рік. Також ми сплачуємо єдиний соціальний внесок за кожного нашого працівника. А це 22%, 38 мільйонів щорічно. 5% – військовий збір, майже 4 мільйони гривень» – підкреслив Олег Володимирович.

Ректор наголосив, що за результатами вступу 2025 року до Одеської юракадеміі подано рекордні 14 500 заяв. Всього вступило більше 3000 першокурсників. Університет має один із найвищих середніх конкурсних балів в Україні – 158,4. Двадцять чотири вступники мають конкурсний бал 200.

Цього року міжнародний рейтинг IHBI World Ranking 2025 визнав НУ "ОЮА" та засновника Сергія Ківалова одними з ТОП-1000 світу із понад 18 000 закладів освіти.

Детальніше за посиланням: https://news.telegraf.com.ua/.../5928173-pro...