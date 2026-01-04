"На самом деле история с Мадуро показало наглядно, как происходит смена власти. Когда просто надо сменить правителя. Поэтому Путин не собирался убирать Зеленского в феврале 2022 года. Задача Путина была развязать многолетнюю войну…", - пишет в своем блоге политолог Дмитрий Корнейчук