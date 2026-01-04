У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя на брифинге пленение Соединенными Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, полушутя намекнул на лидера другой, более близкой к Украине страны.
💬Если с диктаторами можно вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше💬, — цитируют Зеленского украинские издания.
Некоторые из них поясняют своим читателям, что Зеленский явно имел в виду Владимира Путина.
"На самом деле история с Мадуро показало наглядно, как происходит смена власти. Когда просто надо сменить правителя. Поэтому Путин не собирался убирать Зеленского в феврале 2022 года. Задача Путина была развязать многолетнюю войну…", - пишет в своем блоге политолог Дмитрий Корнейчук