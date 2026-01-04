 
Зеленський про полон Мадуро: ну раз так, то США знають, що робити далі

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя на брифинге пленение Соединенными Штатами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, полушутя намекнул на лидера другой, более близкой к Украине страны.

💬Если с диктаторами можно вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше💬, — цитируют Зеленского украинские издания.

Некоторые из них поясняют своим читателям, что Зеленский явно имел в виду Владимира Путина.

"На самом деле история с Мадуро показало наглядно, как происходит смена власти. Когда просто надо сменить правителя. Поэтому Путин не собирался убирать Зеленского в феврале 2022 года. Задача Путина была развязать многолетнюю войну…", - пишет в своем блоге политолог Дмитрий Корнейчук


