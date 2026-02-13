С 2022 года из Германии выехали более 471 тысячи человек, приехавших из Украины.

Такие данные по состоянию на 31 января 2026 года сообщило министерство внутренних дел ФРГ в ответ на запрос DW в четверг, 12 февраля, передает "Европейская правда".

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 7 февраля 2026 года в Центральном реестре иностранцев в общей сложности зафиксировано 1,157 миллиона человек, которые въехали в Германию с 24 февраля 2022 года из-за войны России против Украины и которым была предоставлена временная защита.

Среди них – около 484 тысяч мужчин и около 672 тысяч женщин, из них около 305 тысяч человек были несовершеннолетними.

"Из вышеуказанного числа зарегистрированных лиц с временной защитой, 85 266 были мужчинами в возрасте от 18 до 26 лет", – отметили в министерстве. В то же время в МВД ФРГ отметили, что нет данных о количестве людей с украинским гражданством, которые въехали в страну в январе 2026 года, поскольку эта группа лиц может въезжать в Германию без визы и находиться здесь до 90 дней. Также в ведомстве сообщили, что не ожидают в ближайшем будущем "значительного уменьшения количества беженцев, прибывающих в ЕС и Германию" ввиду "продолжающихся военных действий и постоянных российских атак. Однако на основе этого невозможно сделать надежные прогнозы или конкретные ожидания правительства Германии", – подчеркнули в МВД ФРГ.

Напомним, по состоянию на конец 2025 года в ЕС имели временную защиту 4,35 млн украинцев, за последний месяц года ее оформили около 24,6 тысячи человек.

