По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в ЕС имели чуть более 4,26 миллиона граждан, бежавших из Украины в результате российской агрессии против Украины.

По сравнению с концом февраля общее количество лиц с временной защитой в ЕС уменьшилось на 45 455 человек (-1,1%), сообщает Евростат.

Наибольшее уменьшение количества беженцев из Украины было зафиксировано в Чехии (-32695 человек; -8,2%), Швеции (-20505 человек; -43,2%) и Литве (-4845 человек; -9,9%).

“Это уменьшение в значительной степени объясняется завершением действия о временной защите, действовавших до марта 2025 года. Некоторые лица могут быть временно исключены (из числа лиц с таким статусом, — ред.) во время его восстановления”, — отмечается в сообщении.

В то же время количество беженцев из Украины в марте выросло в 18 странах ЕС, больше всего — в Германии (+7 090; +0,6%), Польше (+2 330, +0,2%) и Испании (+2 275; +1%).

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество лиц с временной защитой, по-прежнему остаются Германия (1 184 890 человек; 27,8% от общего количества в ЕС), Польша (997 120 человек; 23,4%) и Чехия (365 055 человек; 8,6%).

По сравнению с населением каждой страны ЕС наивысшее соотношение лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдалось в Чехии (33,5), Польше (27,2) и Латвии (26,4), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

По состоянию на 31 марта 2025 года граждане Украины составили более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составляли около половины (44,7%) от общего количества человек. Несовершеннолетние составляли около трети (31,7%), тогда как взрослые мужчины составляли менее четверти (23,6%) от общего количества.

Отметим, что среди украинских беженцев растет доля мужчин — к началу января она составляла 23,2%, к началу февраля — 23,4%. В конце 2023 взрослых мужчин было 20,7% от общего числа беженцев из Украины, а весной 2023 — 18,8%.

Как сообщалось, по состоянию на начало марта 2025 года статус временной защиты в ЕС имели чуть более 4,3 млн выехавших из Украины граждан. В феврале их количество выросло на 21 тыс. человек, в январе — на 25,53 тыс. лиц.

По оценкам Национального банка Украины, за 2024 год из Украины выехало около 500 тыс. лиц. В 2025 году ожидается продолжение чистого утечки внешних мигрантов на уровне 200 тыс. лиц, вместо этого с 2026 года начнется чистый возврат мигрантов в Украину (около 0,2 млн человек), который ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек), ожидают в НБУ.





Источник