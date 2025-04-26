Международный валютный фонд спрогнозировал завершение войны в Украине к концу текущего года. Об этом сказано в апрельском отчете фонда “Перспективы мировой экономики”.

Прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому завершение войны приведет к частичному возвращению беженцев.

В документе также дается демографический прогноз для Украины.

По оценке МВФ, население Украины в 2021 году составляло 41 миллион человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 миллиона человек, в 2023 году — до 34 миллионов человек, в 2024 году — до 33,3 миллиона человек.

Эксперты фонда спрогнозировали такую численность населения:

2025 год — 32,9 миллиона человек (в октябрьском прогнозе прошлого года было 33 миллиона человек);

2026 год — 33,4 миллиона человек (в октябрьском прогнозе прошлого года было — 34,2 миллиона человек);

2027 год — 34 миллиона человек (в октябрьском прогнозе прошлого года было — 34,5 миллиона человек);

2028 год — 34 миллиона человек (в октябрьском прогнозе прошлого года было — 34,5 миллиона человек);

2029 год — 34,0 миллиона человек (в октябрьском прогнозе прошлого года было — 34,5 миллиона человек);

2030 год — 33,9 миллиона человек.





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