В Польше уменьшается количество украинцев, которые платят взносы в систему социального страхования. Только в декабре 2023 года с регистрации в Управлении социального страхования ( ZUS ) выбыли почти 7 тысяч украинских граждан.

В то же время в некоторых странах Европы растет количество украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

В последние месяцы отток украинцев из Польши в другие европейские страны усиливается. По данным польского Управления социального страхования (ZUS), в декабре 2023 года взносы уплатили 759 тысяч украинских граждан – на 6,9 тысячи человек меньше, чем в ноябре 2023-го. Хотя самый большой спад фиксировался в январе 2023 года – тогда снялись с регистрации в ZUS 8,2 тысячи украинцев.

Всего в 2023 году количество застрахованных украинцев в Польше выросло на 13,4 тысяч.

Издание Business Insider Polska отмечает, что о постепенном оттоке украинцев из Польши свидетельствуют также данные Евростата. В частности, по данным статистической службы, в конце декабря в Польше проживали 951,4 тыс. человек со временной защитой, что на 5,3 тысячи человек меньше по сравнению с ноябрем.

В то же время, данные Евростата свидетельствуют, что в некоторых странах зафиксирован значительный приток украинцев, получивших статус временной защиты. Это может быть подсказкой, куда переезжают украинские беженцы.

Больше всего выросло число украинских беженцев в Германии (на 275,4 тысяч за год), Нидерландах (на 35,5 тысячи) и Норвегии (на 33,2 тысячи).

Больше всего беженцев выехали за год из Чехии – в ноябре 2023 года в этой стране насчитывалось на 55 тысяч меньше людей со временной защитой по сравнению с ноябрем 2022-го.