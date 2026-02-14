США агрессивно заходят на новые рынки кукурузы, укрепляются на традиционных и методично вытесняют конкурентов, и Украина чувствует это сильнее всего. Об этом пишет Latifundist.

Главная точка конкуренции — ЕС, входящий в топ-5 импортеров для обеих стран. Именно здесь изменения наиболее заметны: между сезонами 2023/24 и 2024/25 США нарастили поставки на 6,5 млн т, тогда как Украина сократила экспорт на 7,5 млн т, говорится в публикации.

Основной прирост США обеспечили Южная Корея и ЕС (прежде всего Испания), а также новые для себя рынки — Египет, Тунис, Израиль и Вьетнам.

Как отметила руководитель редакционного контента и аналитики ASAP Agri Виктория Блажко, для Украины динамика выглядит почти зеркальной: на большинстве рынков прямой конкуренции, где США наращивали экспорт кукурузы, украинские поставки сокращались.

Наиболее ощутимо это проявилось в ЕС — прежде всего в Италии, Нидерландах и Португалии. Даже существенный рост экспорта кукурузы в Турцию не смог компенсировать потери в Европе.

“Фактически Турция стала главным направлением переориентации украинских потоков кукурузы. Кроме нее, Украине удалось сохранить или частично усилить позиции лишь на отдельных рынках — в Испании, Южной Корее, Вьетнаме и Израиле”, — говорит Блажко.

В 2025-2026 годах США закрепили позиции на ключевых рынках кукурузы через торговые соглашения с фиксированными объемами и снятием барьеров. Япония согласилась закупать американскую агропродукцию на $8 млрд ежегодно, Южная Корея более чем вдвое увеличила импорт кукурузы.

В Юго-Восточной Азии США получили беспошлинный доступ в Индонезию и договоренности о прямых закупках с Вьетнамом, Таиландом, Филиппинами, Бангладеш и Тайванем.

В ЕС рамочное соглашение о “сбалансированной торговле” предусматривает снятие нетарифных барьеров, что создает лучшие условия для поставок кукурузы и биоэтанола. Подобный эффект имеет соглашение с Великобританией.

“То есть часть прироста американского экспорта кукурузы базируется не только на ценовой конкурентности, но и на договорно закрепленной торговой инфраструктуре”, — говорится в сообщении.

Именно это формирует для США более комфортную среду на рынках ЕС, Южной Кореи, Вьетнама, Индонезии, Ближнего Востока и Южной Азии — там, где раньше системно работала Украина, отмечает Блажко.

“И поэтому нынешнее смещение выглядит уже не сезонным колебанием, а структурным изменением торговых потоков”, — добавила она.

Единственный крупный рынок, где Украина сейчас наращивает экспорт кукурузы и почти не сталкивается с прямой конкуренцией с США, — это Турция. И определяющим фактором здесь выступает не логистика и даже не цена, а жесткая регуляторная рамка.

По состоянию на конец 2025 года в Турции одобрено 36 ГЕ-трейтов — то есть генетически инженерных событий (genetic events), конкретных модификаций в кукурузе и сое, разрешенных к импорту и использованию.

Перечень не расширяется из-за политических и регуляторных ограничений. Каждая партия проходит обязательное лабораторное тестирование, и выявление неутвержденного ГЭ-трейта означает автоматическое отклонение груза.

Теоретически Турция может импортировать американскую кукурузу при условии, что она не содержит неутвержденных генетически инженерных событий. Практически же США почти не присутствуют на этом рынке.

Причина — высокая вероятность наличия в американской кукурузе ГЭ-трейтов, которые не входят в турецкий список, а также риск смешивания различных гибридов в цепи поставок, говорится в сообщении.

“Сегодня около 75% импорта кукурузы Турцией обеспечивает Украина. Именно поэтому турецкое направление остается ключевой опорой для украинского экспорта, и дальнейшая динамика поставок в значительной степени будет зависеть от спроса из этой страны”, — подытожила Блажко.





