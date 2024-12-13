Министерство сельского хозяйства США (USDA) обновило прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024/2025 маркетинговый год: увеличились показатели экспорта украинской пшеницы, экспорт кукурузы остался без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Согласно обновленным прогнозам, в 2024/2025 МГ показатели Украины по производству пшеницы остаются на уровне 22,9 млн тонн, а экспорт увеличен на 0,5 млн тонн - до 16,5 млн тонн.

Одновременно USDA прогнозирует, что производство кукурузы увеличится на 0,3 млн тонн - до 26,5 млн тонн, а вот экспорт останется на уровне 23 млн тонн.

Прогноз мирового рынка пшеницы на нынешний МГ предусматривает снижение производства, потребления и торговли, а также несколько более высокие конечные запасы.

По прогнозам USDA, мировое производство кукурузы в 2024/2025 МГ снизится на 1,5 млн тонн до 1 217,9 млн тонн.

Напомним:

Украинские морские порты с начала 2024 года обработали 91,1 миллиона тонн грузов, что на 70% больше показателя за аналогичный период прошлого года..

Лидерами по объемам с января по ноябрь остаются зерновые - 56,1 млн т против 39,4 млн т за аналогичный период прошлого года.





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