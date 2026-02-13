Програма локалізації в Україні «натівських» боєприпасів провалилась через брак замовлень – CSG

Один із ключових виробників снарядів для України чеська Czechoslovak Group (CSG) не зміг реалізувати план з локалізації виробництва 155-мм боєприпасів в Україні через нестабільний попит від замовника. Про це повідомив директор стратегічного напряму представництва CSG у Брюсселі Ян Гамачек в інтерв’ю Forbes Ukraine. До кінця 2025-го CSG планувала виготовити в Україні 100 000 одиниць 155-мм боєприпасів.

Деталі

За словами Гамачека, Czechoslovak Group встигла успішно передати технології та підготувати виробничі потужності своїм українським партнерам – компанії «Українська бронетехніка». Та запустити виробництво на повну потужність так і не вдалося.

«Фактичні обсяги виробництва залежать від наявності підтверджених замовлень і рішень щодо фінансування», – пояснив представник чеської компанії. Він не уточнив, скільки боєприпасів вдалося виготовити.

В умовах обмежених ресурсів Україна змушена визначати пріоритети між різними оборонними потребами, зазначив він.

«Важливо, що необхідні потужності існують і можуть бути задіяні за потреби», – додав Гамачек.

Попри це, CSG залишається з оптимістичним підходом до розширення своєї присутності в Україні, зокрема у сфері безпілотних систем, де Україна є світовим лідером, пояснив він.

Контекст

CSG стала однією з перших західних компаній, що локалізувала виробництво великокаліберних снарядів в Україні. У жовтні 2024 року чеська група підписала угоду про співпрацю з «Українською бронетехнікою» у виробництві 155-мм боєприпасів в Україні з 2025-го.

Планувалось, що у 2025 році буде вироблено 100 000 одиниць боєприпасів, а у 2026-му щорічний обсяг виробництва перевищить 300 000 одиниць.

Czechoslovak Group (CSG) – один із найбільших оборонних конгломератів Європи, який активно співпрацює з Україною в сфері виробництва боєприпасів, не змогла виконати заплановані обсяги виробництва.

У 2024 році консолідований виторг CSG склав близько €4 млрд. За підсумками року CSG зафіксувала найвище зростання виручки – майже на 200% – серед 100 найбільших оборонних компаній світу, за даними аналітичного центру SIPRI. За три квартали 2025-го виторг групи зріс ще на 82% – до €4,5 млрд, за даними компанії.

23 січня CSG розмістила на нідерландській біржі 15,2% акцій, залучивши €3,8 млрд. Чверть коштів забезпечили фонди під управлінням BlackRock та Al-Rayyan Holding (дочірня компанія Qatar Investment Authority), Artisan Partners.

Власник та голова правління CSG Міхал Стрнад назвав вихід на біржу «історичною віхою» для компанії. Після ІРО він став найбагатшим у світі бізнесменом у галузі ВПК, за даними Bloomberg. Статки 33-річного Стрнада зросли до $37 млрд (приблизно 10% чеської економіки).

Завдяки чому CSG так стрімко зростає та чи планує чеська група розширювати свою присутність в Україні – читайте в ексклюзивному інтерв’ю Forbes Ukraine.





Джерело