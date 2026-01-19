«Це необхідно для вас». МВФ наполягає на запровадженні в Україні обовʼязкового ПДВ для ФОП

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що нова кредитна програма для України на $8,1 млрд передбачає обов’язкове запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців (ФОП). Законопроєкт має бути внесений до парламенту у 2026 році. Про це вона сказала агентству Reuters. Питання податку для ФОПів стало ключовим під час зустрічі Георгієвої з президентом Зеленським та урядовою командою, розповіли Forbes Ukraine двоє співрозмовників, які були присутні на зустрічах.

Деталі

Георгієва планує протягом кількох тижнів звернутися до Виконавчої ради фонду за схваленням нової кредитної програми для України обсягом $8,1 млрд.

За її словами, ключові умови програми, узгоджені у листопаді 2025 року, залишаються чинними, в тому числі і вимоги запровадити обовʼязковий ПДВ для малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

«На рахунок ПДВ-льгот ми дуже чітко сказали: це має відбутися. Українська економіка не може залишатися між ринковою та неринковою моделлю», – наголосила Георгієва.

Вона додала, що фонд вимагатиме лише внесення законопроєкту до парламенту, а не його негайного ухвалення, і планує надати Україні рік на забезпечення підтримки у Верховній Раді.

«Це необхідно для вас, для вступу до ЄС і щоб залучити приватний сектор, створити сприятливе бізнес-середовище», – наголосила очільниця МВФ.

Георгієва зазначила, що фонд оцінюватиме, які заходи можна реалізувати швидко, а які потребують «коригування та точного калібрування».

«Це обговорювали на рівні команд, однак МВФ також варто було б почути ФОПів, які під час війни залишаються в Україні, працюють і утримують тут свої сімʼї», – зазначив співрозмовник ОП, який знайомий з перебігом зустрічей.

Контекст

Україна та МВФ за підсумками переговорів, що відбулися 17–21 листопада, досягли домовленості на експертному рівні щодо нової 48-місячної програми розширеного фінансування EFF. Програма Міжнародного валютного фонду передбачає виконання 16 структурних маяків, які взяли на себе зобов’язання реалізувати уряд і Верховна Рада, а також чотири обов’язкові попередні умови, без яких запуск програми неможливий.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів оприлюднило для обговорення законопроєкт, який передбачає обовʼязкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями за річного доходу понад 1 млн грн.

Вранці 15 січня до Києва з робочим візитом прибула директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Як зазначають співрозмовники Forbes Ukraine, головна мета візиту – обговорення меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ.

Дата засідання ради директорів МВФ поки не визначена, потенційно воно може відбутися у лютому.





