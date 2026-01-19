«Це необхідно для вас». МВФ наполягає на запровадженні в Україні обовʼязкового ПДВ для ФОП

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що нова кредитна програма для України на $8,1 млрд передбачає обов’язкове запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців (ФОП). Законопроєкт має бути внесений до парламенту у 2026 році. Про це вона сказала агентству Reuters. Питання податку для ФОПів стало ключовим під час зустрічі Георгієвої з президентом Зеленським та урядовою командою, розповіли Forbes Ukraine двоє співрозмовників, які були присутні на зустрічах.
Деталі
- Георгієва планує протягом кількох тижнів звернутися до Виконавчої ради фонду за схваленням нової кредитної програми для України обсягом $8,1 млрд.
- За її словами, ключові умови програми, узгоджені у листопаді 2025 року, залишаються чинними, в тому числі і вимоги запровадити обовʼязковий ПДВ для малого бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
- «На рахунок ПДВ-льгот ми дуже чітко сказали: це має відбутися. Українська економіка не може залишатися між ринковою та неринковою моделлю», – наголосила Георгієва.
- Вона додала, що фонд вимагатиме лише внесення законопроєкту до парламенту, а не його негайного ухвалення, і планує надати Україні рік на забезпечення підтримки у Верховній Раді.
- «Це необхідно для вас, для вступу до ЄС і щоб залучити приватний сектор, створити сприятливе бізнес-середовище», – наголосила очільниця МВФ.
- Георгієва зазначила, що фонд оцінюватиме, які заходи можна реалізувати швидко, а які потребують «коригування та точного калібрування».
- «Це обговорювали на рівні команд, однак МВФ також варто було б почути ФОПів, які під час війни залишаються в Україні, працюють і утримують тут свої сімʼї», – зазначив співрозмовник ОП, який знайомий з перебігом зустрічей.
Контекст
Україна та МВФ за підсумками переговорів, що відбулися 17–21 листопада, досягли домовленості на експертному рівні щодо нової 48-місячної програми розширеного фінансування EFF. Програма Міжнародного валютного фонду передбачає виконання 16 структурних маяків, які взяли на себе зобов’язання реалізувати уряд і Верховна Рада, а також чотири обов’язкові попередні умови, без яких запуск програми неможливий.
У грудні 2025 року Міністерство фінансів оприлюднило для обговорення законопроєкт, який передбачає обовʼязкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями за річного доходу понад 1 млн грн.
Вранці 15 січня до Києва з робочим візитом прибула директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Як зазначають співрозмовники Forbes Ukraine, головна мета візиту – обговорення меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ.
Дата засідання ради директорів МВФ поки не визначена, потенційно воно може відбутися у лютому.