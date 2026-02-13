Музика вічності: MOZ-ART-KONZERT запрошує поціновувачів класики

15 лютого, у неділю, о 18:00 шанувальників класичної музики запрошують на святковий MOZ-ART-KONZERT, присвячений 270-річчю від дня народження Вольфганг Амадей Моцарт — генія, чия музика вже понад два століття надихає світ.

У цей вечір прозвучать перлини камерної, духовної та оперної спадщини великого композитора у виконанні знаних одеських музикантів.

За органом — Вероніка Струк, яка представить витончені сторінки клавірної творчості Моцарта: Рондо ре мажор KV 485, Менует KV 355 та Andante фа мажор KV 616.

Справжньою окрасою програми стануть оперні арії у виконанні сопрано Анни Богач. Прозвучать зворушлива «Porgi amor» та драматична «Dove sono» з опери Весілля Фігаро, а також світла молитва «Laudate dominum» із KV 339.

Струнний квартет «Гармонії світу» — Наталія Литвинова (перша скрипка), Леонід Піскун (друга скрипка), заслужена артистка України Ія Комарова (альт) та Сергій Шольц (віолончель) — подарують слухачам першу частину «Маленької нічної серенади» та камерні шедеври композитора. Особливою родзинкою стане Andante cantabile з дуету мі-бемоль мажор для скрипки та альта у виконанні Наталії Литвинової та Ії Комарової.

Фінальним акордом вечора прозвучать Три церковні сонати — in F (KV 244), in G (KV 274) та in C (KV 336), що поєднують велич духовної традиції з прозорою моцартівською гармонією.

Ведуча концерту — Ельвіра Паламарчук, яка допоможе глибше відчути атмосферу епохи та розкрити таємниці моцартівського генія.

Запрошуємо провести недільний вечір у світі світла, гармонії та безсмертної музики Моцарта — музики, що єднає серця і нагадує про вічну красу.