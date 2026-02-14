Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль на "часе вопросов" к правительству в парламенте заявил, что представители Украины активно ищут в странах Восточной Европы ТЭС и ТЭЦ советского образца для создания резерва для восстановления поврежденных ударами РФ объектов критической инфраструктуры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Шмыгаля: "Находим такие объекты, совместно с инженерами и энергетиками украинских компаний и станций проводим оценку, инвентаризацию, анализ и забираем целыми блоками оборудования, которое дает нам возможность осуществлять замену. У нас есть целый ряд таких объектов".

Детали: По его словам, украинская делегация на прошлой неделе побывала в нескольких восточноевропейских странах, "с которыми будем реализовывать этот план".

Шмыгаль отметил, что сейчас правительство и Минэнерго фокусируются на создании резерва оборудования для оперативного восстановления после атак россиян, для чего используют все возможные варианты, в том числе привлечение средств в Фонд поддержки энергетики.

В то же время он отметил, что изготовление нового оборудования – длительный процесс.

Напомним:

Европейский комиссар по готовности и кризисному менеджменту Аджа Лябиб приехала в Киев и наведалась в квартиру семьи, которая живет без отопления несколько недель.

Накануне Киев получил от Европейского Союза еще одну партию генераторов – 323 единицы.

Источник