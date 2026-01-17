 
Будинки з електроопаленням найближчим часом не вимикатимуть – Шмигаль

Многоэтажные дома с электрическим отоплением в ближайшее время не будут отключать от электроэнергии.

Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль 16 января с трибуны Верховной Рады.

"Все решения по отнесению домов с электрическим отоплением к критической инфраструктуре приняты и оформлены протокольно. В ближайшее время эти дома не будут выключать. За исключением аварийных ситуаций", - рассказал Шмыгаль.

Правительство рассматривает возможность отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить для них постоянный обогрев.


