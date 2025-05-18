Правительство в ближайшее время не планирует существенных изменений в критериях и подходах к бронированию от мобилизации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время “часа вопросов к правительству” в Верховной Раде, передает “Интерфакс-Украина”.

“Относительно бронирования. В ближайшее время мы не планируем существенных изменений в критериях и подходах к бронированию. Они очень четко выписаны, цифровизированы, являются чрезвычайно прозрачными, четкими и понятными”, — сказал он.

Премьер сообщил, что правительство совместно с военными четко отслеживает, как происходит бронирование: кто бронируется и в каких отраслях.

“Эти критерии удовлетворяют и военных, и экономику. Мы существенного пересмотра в ближайшее время не планируем”, — подчеркнул Шмыгаль.





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