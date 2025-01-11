В Украине на сегодня забронированы от мобилизации около 900-950 тысяч человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

“По состоянию на сегодняшний день забронировано, чтобы не давать точного количества, менее миллиона — в районе между 900 и 950 тысяч человек”, — рассказал Шмыгаль.

По словам премьера, такое количество забронированных является приемлемым и не влияющим на мобилизацию.

Как известно, после проверки было выдано обновленное постановление Кабинета министров, которая ужесточило критерии по бронированию. Однако, исходя из происходящего, число забронированных осталось тем же.

Отметим, что примерно столько же людей были забронированы до октябрьского решения правительства, когда, по распоряжению президента Владимира Зеленского, бронирование было приостановлено, после чего начались массовые проверки предприятий для поиска схем уклонения от мобилизации.





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