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Сьогодні, 16:00

Кабмін продовжив термін бронювання від мобілізації ще на місяць

Категорія: Новини / Політика

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Кабинет министров продлил еще на месяц действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным решениями Министерства экономики.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Это касается решений о бронировании, не закончившихся на день принятия этого решения.

Бронирование от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет. Но работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. В настоящее время это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.

В то же время Верховная рада приняла закон о новых порядках военной службы, мобилизации и военном учете.

Кабмин в течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) должен определить новые критерии, на основе которых предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным, а их работники будут подлежать бронированию и определиться с новым порядком бронирования.




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