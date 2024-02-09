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Сьогодні, 16:00

ТЦК дозволили працювати цілодобово: рішення Кабміну

Категорія: Новини / Політика

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Полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Внесены изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Во время проведения мобилизации и на время действия военного положения ТЦК дали право круглосуточно:

  • рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания;
  • организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
  • вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям.
ТЦК военнослужащий военкомат Кабинет министров Украины
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