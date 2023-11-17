За время войны, несмотря на запрет на выезд, Украину нелегально покинули около 20 тысяч мужчин, чтобы избежать призыва в армию. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные о нелегальном пересечении границы Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии.

По официальным украинским данным, на территории Украины за это время при попытке нелегально перейти границу была поймана 21 тысяча человек. Большинство из них – более 14 тысяч – пытались просто перейти границу или переплыть пограничные реки, остальные 6800 намеревались выехать по подложным документам.

Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский сообщил Би-би-си, что избежать мобилизации в армию пытаются от одного до пяти процентов украинских мужчин. По его словам, такое количество не влияет на ход боевых действий. В то же время он подчеркнул, что правительство понимает, что это явление не единичное и широко распространенное. "Но, к сожалению, коррупция очень живуча", – сказал представитель президента Украины в Верховной раде.

После полномасштабного вторжения России большинству мужчин в возрасте 18-60 лет было запрещено покидать Украину. К числу лиц, не подлежащих призыву на военную службу, относятся мужчины, имеющие проблемы со здоровьем, лица, выполняющие обязанности по уходу за детьми, а также отцы трёх и более детей.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить все решения военно-врачебных комиссий в отношении украинских граждан с момента начала полномасштабного вторжения российских войск, то есть с 24 февраля 2022 года.

Решение было принято на фоне проверок военкоматов, в результате которых было заведено не менее 112 уголовных дел за оформление фиктивных документов для уклонения от мобилизации. В августе Зеленский объявил о решении уволить руководителей всех областных военкоматов – в связи с тем, что правоохранительные органы Украины выявили в учреждениях масштабные коррупционные схемы. Они, по словам украинского президента, привели к десятикратному увеличению числа освобождений от призыва с февраля 2022 года.

По данным Государственной службы статистики Украины на 2022 год, в стране жили не менее 11 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

С начала войны России против Украины по состоянию на август 2023 года из страны уехали и не вернулись 2,4 миллиона украинцев, сообщил проект "Опендатабот" со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

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