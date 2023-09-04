Депутат Верховной Рады от "Слуги народа", представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявляет, что уже зарегистрировал в парламенте законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации для студентов старше 30 лет, получающих высшее образование по меньшей мере во второй раз. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает Delo.ua.

"Это начало приобретать угрожающие масштабы. Некоторые вузы начали специализироваться на том, что открывали отдельные специальности на контрактной форме обучения - 15-30 тысяч гривен в год стоит курс обучения на дневной форме", - объяснил причины инициативы нардеп.

Соответственно, те граждане, которые хотели избежать призыва на военную службу, на данный момент на абсолютно законных основаниях, в частности, имея уже высшее образование, поступали в какой-то другой по направлению вуз, указал он.

"Есть статистика, сугубо цифры: по состоянию на 2019 год, по полученной информации Министерства образования и науки, на 2020, 2021 год студентов [возрастом] 25+ было около 40 тысяч человек. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов 25+ стало 106 тысяч", - сообщил представитель президента.

По словам депутата, и в текущем году эта цифра также приближается к 100 тысячам, что означает, что примерно 60 тысяч мужчин, вероятно, решили воспользоваться указанной законной возможностью для избежания призыва по мобилизации.

Вениславский добавил, что и среди упомянутых 60 тысяч студентов, по его информации, есть такие, которые, имея высшее образование, поступили на получение низшего образовательного уровня по другой специальности.

"Действительно, я зарегистрировал законопроект, предложил, чтобы человек, который получает образование, которое не является, согласно закону об образовании, скажем так, последовательным - например, сначала получил профессионально-техническое образование, потом высшее, или там предвысшее, а потом высшее - который поступил на второе, третье, четвертое образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не мог", - отметил он.

По оценке нардепа, шансы на рассмотрение предложенного им документа имеются. При этом он подчеркнул, что законопроект будет гарантировать право на образование и отсрочку от призыва тех граждан, кто идет "последовательно" в этом вопросе.

Парламентарий уточнил, что это ограничение будет распространяться не только на тех, кто начнет обучение в следующем учебном году, но и на тех, кто начал его в 2022-2023 годах, сославшись на то, что во время войны "допускается ограничение свобод прав человека и гражданина" .

"Ценность нашей государственности, суверенитета нашего государства и жизни, здоровья родных и близких, наверное, имеет более важное значение, чем попытка избежать через такие лазейки призыва", - высказался также Вениславский.

Комментируя заявление главы парламентской фракции СН Давида Арахамии о возможности экстрадиции военнообязанных украинцев, покинувших Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, Вениславский отметил, что это возможно при условии, что такие лица станут подозреваемыми в уголовных производствах в Украине.

"Такой механизм возможен. Когда человек купил справку, он совершил уже преступление. Когда он на основании заведомо фальшивых документов незаконно пересек государственную границу – это еще одно преступление. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, сообщать о подозрении", – сказал он.

Далее же, по словам нардепа, все будет уже не так однозначно, а именно будет зависеть от того, как правоохранительные органы соответствующей страны расценят соответствующие запросы от Офиса генерального прокурора Украины. При этом законодательно для этого, как отметил представитель Зеленского, уже все готово и новых актов принимать не нужно.