Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-участия в заседании Многосторонней координационной платформы доноров министерского уровня, передает "Экономическая правда".

Денис Шмыгаль также рассказал о важности четко определить задачи и приоритеты для работы платформы.

"Первое - это финансовая стабильность для Украины. Дефицит нашего бюджета составляет около 20% ВВП. Для нас также важно, чтобы ваша поддержка была прогнозируемой, ритмичной и стабильной", - сказал Премьер-министр.

В то же время правительство Украины продолжает принимать меры для повышения собственных доходов бюджета. В частности, запущен ряд программ стимулирования экономики, которые дали положительный эффект.

"В прошлом году ВВП восстановился на 5,3%.

За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%. Происходит увеличение экспорта и инвестиций", - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из приоритетов сейчас должна стать передача российских замороженных суверенных активов для устойчивости и восстановления Украины.

По словам главы правительства, для быстрого экономического восстановления в условиях войны Украине также важно установить долгосрочный, до 2027 года, план системной финансовой поддержки. И именно координационная платформа должна стать площадкой, где будет разработан такой план для обеспечения макроэкономической стабильности Украины.

Денис Шмыгаль отметил, что пять приоритетов быстрого восстановления остаются в силе на этот и следующий год.

Это восстановление жилья, гуманитарное разминирование, восстановление критической инфраструктуры, восстановление экономики и энергетика.

В то же время после беспрецедентных ударов России по украинской энергосистеме, в особой поддержке нуждается энергетический сектор.

"Больше ПВО, больше энергетического оборудования, содействие расширению импорта электроэнергии в Украину, помощь в децентрализации энергосистемы.Все это нужно уже сегодня", - подчеркнул премьер-министр.