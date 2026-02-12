Государственный долг Украины продолжает стремительно расти, отражая фундаментальную трансформацию финансовой системы страны в условиях затяжной войны. По состоянию на ноябрь 2025 года его общий объем достиг $204,2 млрд, увеличившись за месяц на $7,03 млрд, или на 3,6%. С начала года прирост составил уже 23%, а с начала полномасштабной войны — более 76%. В абсолютном выражении это означает, что Украина накопила почти $88 млрд нового, военного долга.

Если рассматривать показатели в национальной валюте, динамика выглядит еще более тревожно. В гривневом выражении государственный долг вырос на 4,1% только за ноябрь, на 23,4% с начала года и более чем на 103% с начала войны. Фактически, за три года долговая нагрузка в гривне удвоилась. Это отражает не только новые заимствования, но и влияние валютного фактора, поскольку значительная часть обязательств номинирована в иностранной валюте.

Внешний долг стал основой финансовой системы

Ключевой особенностью нынешнего этапа является почти полная зависимость Украины от внешних источников финансирования. На внешние обязательства сейчас приходится 77% всего государственного долга. Именно они обеспечили практически весь рост в ноябре, тогда как внутренний долг и гарантированные государством обязательства оставались относительно стабильными.

Основным источником новых заимствований стал Европейский союз. За один месяц задолженность перед ЕС увеличилась более чем на 10%, то есть свыше чем на $7 млрд. Это крупнейший месячный прирост среди всех кредиторов. Также заметно вырос долг перед Банком развития Совета Европы — на 36%, или примерно на $130 млн.

Таким образом, международные финансовые организации фактически стали главным финансовым донором украинского государства. Это принципиально отличает текущую ситуацию от довоенного периода, когда значительную роль играли рыночные инструменты, такие как евробонды и внутренние облигации.

Структурный сдвиг: от рынка к институциональным кредиторам

Рост заимствований у официальных международных партнеров привел к существенному изменению структуры государственного долга.

Доля обязательств перед Европейским союзом достигла 39% общего объема долга, превратив ЕС в крупнейшего кредитора Украины. Одновременно сократилась роль рыночных инструментов. Доля внутреннего долга в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) снизилась до 22%, а евробонды теперь составляют лишь 7% общей задолженности.

Это означает, что Украина постепенно утрачивает классическую рыночную модель финансирования дефицита бюджета и переходит на модель институционального финансирования, где ключевую роль играют государства и международные организации.

С одной стороны, это снижает краткосрочные риски, поскольку официальные кредиторы предоставляют более мягкие условия, включая низкие ставки и длительные сроки погашения. С другой — усиливает политическую и экономическую зависимость страны от внешних партнеров.

Военный долг как новая экономическая реальность

Фактически весь прирост государственного долга связан с финансированием военных расходов и поддержанием базового функционирования государства в условиях войны. Речь идет о выплатах военнослужащим, социальных обязательствах, восстановлении инфраструктуры и поддержании критических отраслей экономики.

Поскольку собственные доходы бюджета не покрывают эти расходы, дефицит компенсируется за счет внешних заимствований. Это формирует новую структуру экономики, где значительная часть государственных расходов финансируется не внутренними ресурсами, а внешними кредитами.

В краткосрочной перспективе это позволяет поддерживать макроэкономическую стабильность и предотвращать финансовый коллапс. Однако в долгосрочной перспективе возникает вопрос устойчивости такой модели.

Долг приближается к размеру всей экономики

Особую тревогу вызывает соотношение государственного долга и валового внутреннего продукта. Согласно оценкам, при сохранении текущего уровня долга его отношение к ВВП в 2025 году составит около 102%.

Это означает, что общий объем накопленных обязательств фактически сравняется с годовым объемом производства всей экономики страны.

С точки зрения макроэкономики это критический психологический и экономический рубеж. Когда долг достигает уровня ВВП или превышает его, экономика становится крайне чувствительной к изменениям процентных ставок, валютного курса и условий рефинансирования.

Даже небольшое ухудшение условий кредитования может существенно увеличить нагрузку на бюджет.

Почему текущая ситуация отличается от классического долгового кризиса

Несмотря на формально высокий уровень долга, нынешняя ситуация принципиально отличается от классических долговых кризисов развивающихся стран.

Во-первых, значительная часть долга предоставлена на льготных условиях. Во-вторых, кредиторами выступают не частные инвесторы, а государственные и международные институты, заинтересованные в финансовой стабильности Украины. В-третьих, часть обязательств уже была реструктурирована, а часть может быть реструктурирована в будущем.

Это снижает риск резкого финансового кризиса в краткосрочной перспективе.

Однако это не устраняет фундаментальной проблемы — экономика пока не генерирует достаточный внутренний ресурс для самостоятельного обслуживания и сокращения долга.

Ключевой вызов: восстановление экономики

Устойчивость государственного долга напрямую зависит от темпов экономического роста после окончания войны. Если экономика будет расти быстрыми темпами — за счет восстановления промышленности, инвестиций и экспорта — долговая нагрузка постепенно станет более управляемой.

Но если рост останется слабым, долговая зависимость может стать хронической.

Фактически Украина оказалась в точке, где дальнейшая траектория будет зависеть не столько от объема долга, сколько от способности экономики перейти от модели выживания к модели устойчивого роста.

Итог: долговая стабильность сегодня — цена будущих обязательств

Рост государственного долга Украины — это неизбежное следствие войны и одновременно инструмент сохранения финансовой устойчивости государства. Без внешних заимствований страна не смогла бы поддерживать бюджет, экономику и обороноспособность.

Однако эта стабильность имеет свою цену. Украина фактически формирует новую финансовую реальность, где значительная часть будущих ресурсов будет направлена на обслуживание долговых обязательств.

Главный вопрос теперь заключается не в том, сможет ли страна обслуживать долг сегодня, а в том, сможет ли ее экономика вырасти достаточно быстро, чтобы сделать этот долг устойчивым в будущем.





Источник