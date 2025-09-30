По состоянию на 31 августа 2025 г. общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 7,95 трлн грн (192,71 млрд долл. США). В августе 2025 года долг Украины вырос на 177,41 млрд грн, что в долларовом эквиваленте составило 6,58 млрд дол. США.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 5,99 трлн грн (75,34 %), или 145,17 млрд дол. США. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,96 трлн. грн (24,66%), или 47,54 млрд дол. США.

Сама структура государственного долга выглядит так:

Государственный долг – 7,66 трлн. грн (96,3% общего долга), или 185,58 млрд дол. США. Из этой суммы внешний долг составляет 5,78 трлн. грн (72,66%), или 140,01 млрд дол. США. Внутренний долг – 1,88 трлн. грн (23,65%), или 45,57 млрд дол. США.

Гарантированный государством долг на 31 августа составил 294,12 млрд. грн. (3,7%), или 7,13 млрд. дол. США, в том числе: внешний – 212,89 млрд грн (2,68%), или 5,16 млрд дол. США; внутренний – 81,23 млрд грн (1,02%), или 1,97 млрд дол. США.

Добавим, за прошедший месяц сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 76,92 млрд грн, а в долларовом — на $1,29 млрд. По состоянию на 31 июля, общий долг страны составляет более 7,77 трлн грн ($186,13 млрд).