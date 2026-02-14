 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

В Одеському зоопарку визначили «Пару року – 2026»: перемогла дружба

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Сегодня в зоопарке завершилось голосование за звание «Пара года – 2026». В этом году сердца одесситов покорила трогательная пара — овца Доча и кошка Массажик. За них проголосовали более 300 человек, благодаря чему они получили почётный титул. Об этом сообщили на странице зоопарка.

Конкурс традиционно проводится накануне Дня святого Валентина и уже стал доброй городской традицией. Посетители зоопарка и подписчики его страниц в соцсетях выбирают самую харизматичную «пару» среди обитателей.

14 февраля в 12:00 состоится показательное кормление победителей. Для Дочи и Массажика сотрудники подготовили особые лакомства.

В зоопарке отмечают, что такие акции не только создают праздничное настроение, но и помогают привлечь внимание к заботе о животных и их благополучию.

Отметим, что в прошлом году одним из победителей конкурса «Пара года - 2025», был все тот же кот Массажик.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 