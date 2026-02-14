 
Безкоштовна приватизація житла стане неможливою для більшості громадян

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12377 о жилищной политике, который отменяет советский Жилищный кодекс и регулирует эту сферу. О подписании свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

Если по старым нормам арендовавший государственное или коммунальное жилье гражданин мог один раз в жизни безвозмездно оформить его на себя в пределах установленных норм площади, то теперь, как сообщила соавтор проекта, “слуга народа” Елена Шуляк, такое право сохранят только военнослужащие и члены их семей, сотрудники полиции, ГСЧС, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Для остальных граждан теперь предусмотрены только льготные цены и компенсация аренды вплоть до 100%, в зависимости от дохода и жизненных обстоятельств.

Кроме того, закон меняет подход к служебному жилью. Отныне его предоставляют лишь временно, оно не подлежит приватизации и  после прекращения трудовых отношений должно быть освобождено.

Также закон предусматривает автоматизацию и цифровизацию процессов жилищной политики, введение системы операторов социального жилья — некоммерческих организаций, ответственных за управление таким жильем и предоставление его в аренду.


