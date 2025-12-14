Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відзначив видатних науковців Одещини

З нагоди Дня народження НУ «Одеська юридична академія» відбулося масштабне нагородження студентів та працівників вишу. Цьогоріч близько 500 представників колективу були відзначені почесними нагородами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Одеської обласної ради, Національної асоціації адвокатів України, а також провідних органів і установ Півдня України.

Визначною подією стало вручення почесних грамот Верховної Ради України. За підписом Голови парламенту Руслана Стефанчука нагороди отримали вчені Одеської юракадемії за підготовку наукових висновків до законопроєктів про внесення змін до Цивільного кодексу України.

Серед відзначених науковців – академік Сергій Ківалов, професори Олег Тодощак, Нана Бакаянова, Євгеній Харитонов, Неллі Голубєва, Дмитро Терлецький та доцент Родіон Негара.

Також почесні нагороди отримали науковці Міжнародного університету: професори Денис Манько, Олександр Подобний та доцент Яна Тицька.

Таке масштабне відзначення нагородами парламенту відбулося вперше в історії Півдня України. Це є свідченням визнання системної роботи науково-педагогічного колективу й студентів та підтвердило важливу роль Одеської юракадемії та Міжнародного університету у формуванні сучасної правничої освіти в Україні.



