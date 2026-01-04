Дорога, що веде до серця: різдвяна поїздка, яка об’єднала покоління і громади

«Напередодні Нового року нас знову покликала дорога. Дорога, яка не просто веде з точки А в точку Б, а повертає до витоків, до пам’яті, до людей. Ця поїздка була довгоочікуваною», — зізнається голова Одеського регіонального відділення НСЖУ Юрій Работін. Адже саме цього разу доля подарувала йому особливу зустріч — із друзями й односельцями, яких він не бачив понад пів століття. Понад 50 років — а наче вчора…

Творчий десант вирушив у дорогу разом із волонтерами з міста Біляївка — Інною Коваленко та Яніною Зьомко, а також музикантом і бардом Анатолієм Себовим. Це була не просто поїздка — це була місія. Місія слова, музики й людського тепла.

У межах візиту відбулася важлива й зворушлива зустріч з головою громади Ігорем Миколайовичем Дударем та матір’ю загиблого Героя України Данила Звонарьова — Іриною Данник. У таких зустрічах слова мають особливу вагу, а мовчання — ще більшу. Тут не потрібно гучних промов: достатньо погляду, рукостискання, щирого «дякую».

Разом з Анатолієм Себовим учасники поїздки привітали велику волонтерську громаду Чорнобаївки з Різдвяними та Новорічними святами. Мешканці селища мали змогу почути сучасну творчість одеситів — музику, що народжується у час війни, але несе надію. Громаді та музичній школі були подаровані маленькі бібліотечки й свіжий номер газети «Золотослів» — 26-го Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання». Символічно й заслужено: лауреатами в номінації «На видноті всього світу» стали волонтери Чорнобаївки. Їхні нагороди обов’язково знайдуть своїх Героїв.

Подібних творчих зустрічей, починаючи з 2014 року, було чимало — від Маріуполя у День Збройних сил України до багатьох міст і громад по всій країні. І цього року, у День ЗСУ в місті Біляївка, був презентований новий склад творчої групи, мета якої — збір коштів для наших захисників.

Час того дня промайнув непомітно. Сирени, тривоги, вибухи — реальність, у якій ми живемо. До Одеси повернулися вже вночі. Але навіть у цій темряві було світло — від людей, зустрічей, спільної справи.

А вже наступними днями в Одеському прес-центрі Спілки журналістів відбулася ще одна знакова зустріч — із нашим земляком з Херсона, легендарним «дядьою Гришею» — Григорієм Миколайовичем Янченком, військовим волонтером, Народним Героєм України, волонтером благодійного фонду «Добрий Лев». Це вже третій його візит до Одеси. Як і раніше, разом із депутатом Херсонської міської ради Андрієм Медведєвим усі питання з розміщенням, проживанням і пересуванням містом вирішували самотужки — по-волонтерськи, по-людськи.

Зустріч в прес-центрі Спілки пройшла на високому рівні. Підтвердження цьому — світлини, які говорять більше за слова. Звісно, не всі матеріали увійшли до цієї книги. Але є надія, що буде і друга, і третя. Бо є про що писати. І, головне, є кому це читати.

Життя триває. Україна бореться. Ми чекаємо на Перемогу. Чумацький Шлях усіяний Зірками перед нами повстає. Це Україна Вони з нами. Була. Лишається. І є…