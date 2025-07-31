Протидія торгівлі людьми: важлива місія гостей Одеського прес-центра НСЖУ

30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, в прес-центрі Одеської регіональної організації НСЖУ відбулася надзвичайно важлива зустріч. Голова організації Юрій Работін представив гостей, які щодня працюють над вирішенням проблеми експлуатації та насильства в нашій області:

🔹 Тетяна Байлук – начальниця відділу з питань гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Одеської ОДА, наголосила на масштабах проблеми й необхідності інформування:

«Маємо досягти нульової толерантності до торгівлі людьми. Вже 25 осіб у 2025 році визнані постраждалими — і це лише частина реальної картини».

🔹 Світлана Колодчин, заступниця директора БФ Карітас Одеса, зазначила:

«Допомога має бути комплексною: юридичною, психологічною, матеріальною. Люди повинні знати: звернутися за підтримкою — це не марно».

🔹 Тетяна Семікоп, голова благодійного руху "Віра, Надія, Любов", наголосила на важливості партнерства:

«Ми активно працюємо з різними суб'єктами для підвищення обізнаності та організації заходів. Протягом цього тижня в нас проходили різні заходи, серед яких — круглий стіл в Департаменті праці та соціальної політики міста Одеси, де обговорювалися нові виклики, дослідження, що стосуються цієї проблеми, та планування подальших кроків у боротьбі з торгівлею людьми.

Також сьогодні в чотирьох локаціях Одеси ми проводили акції, спрямовані на розповсюдження інформаційно-освітньої літератури, а також консультували громадян, нагадуючи їм про національну гарячу лінію 527, куди можна звернутися за допомогою».

🔹 Олена Бобок, асистентка координатора проекту «Комплексна допомога цивільному населенню, яке зазнає експлуатації чи насильства в Одеській області», зазначила:

«З 1 серпня стартує програма комплексної допомоги для постраждалих — від продуктів і одягу до психологічної та юридичної підтримки».





📞 Нагадуємо про національну гарячу лінію — 527

📣 Якщо ви або хтось поруч опинився в ситуації експлуатації — не мовчіть. Допомога поруч.





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