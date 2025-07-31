Всесвітній день протидії торгівлі людьми: важливість обізнаності та колективних зусиль

30 липня — день, коли увесь світ згадує про одну з найгостріших проблем сучасності — торгівлю людьми. Цей день є нагадуванням про те, що боротьба з цим злочином потребує спільних зусиль урядів, громадських організацій та кожного з нас.

В прес-центрі Одеської регіональної організації НСЖУ відбулася надзвичайно важлива зустріч, де активно обговорювалися питання, пов'язані з торгівлею людьми, в рамках заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з цією проблемою. Як зазначив Юрій Работін, голова Одеського РО НСЖУ, який представив поважних гостей до важливої дискусії приєдналися представники різних структур від державних до благодійних.

Торгівля людьми: злочин проти гідності та свободи

Торгівля людьми порушує основні права людини, ставлячи під загрозу свободу, гідність і безпеку. У 2013 році Генеральна асамблея ООН проголосила 30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми, що стало важливою віхою в міжнародній боротьбі з цим злочином. Цей день не лише нагадує про проблему, а й стимулює активні дії з підвищення обізнаності громадськості.

Тетяна Байлук – начальниця відділу з питань гендерної рівності та протидії торгівлі людьми Одеської ОДА, розповіла о масштабах проблеми й необхідності інформування. Нагадала, що в Одеській області діє соціальна програма з протидії торгівлі людьми. Завдяки зусиллям департаменту соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації.

«Маємо досягти нульової толерантності до торгівлі людьми. Вже 25 осіб у 2025 році визнані постраждалими — і це лише частина реальної картини». Це важливий крок, адже від ідентифікації постраждалих залежить подальша допомога та підтримка», — підкреслила Тетяна Байлук.

Спільні зусилля для боротьби з торгівлею людьми

Світлана Колодчин, заступник директора благодійного фонду «Карітас Одеса», підкреслила важливість співпраці між державними структурами та громадськими організаціями. На її думку, саме через поінформованість та взаємодію з усіма учасниками процесу можна значно знизити рівень торгівлі людьми в Україні.

«Наш фонд активно працює з постраждалими від цього злочину. Відповідно до міжнародних стандартів, ми надаємо постраждалим юридичну, психологічну та матеріальну допомогу. Більш того, наша організація займається не лише допомогою, а й інформаційною роботою — поширенням знань про те, як не потрапити в пастку торгівців людьми» — зазначила Світлана Колодчин.

Статистика та виклики

Як зазначила Тетяна Семікоп, голова благодійного руху "Віра, Надія, Любов – «ми активно працюємо з різними суб'єктами для підвищення обізнаності та організації заходів. Протягом цього тижня в нас проходили різні заходи, серед яких — круглий стіл в департаменті праці та соціальної політики Одеси, де обговорювалися нові виклики, дослідження, що стосуються цієї проблеми, та планування подальших кроків у боротьбі з торгівлею людьми. Також сьогодні в чотирьох локаціях Одеси ми проводили акції, спрямовані на розповсюдження інформаційно-освітньої літератури, а також консультували громадян, нагадуючи їм про національну гарячу лінію 527, куди можна звернутися за допомогою».

Один із важливих аспектів боротьби з торгівлею людьми — це постійне оновлення інформації та статистики. Як зазначила Тетяна Євгенівна, за останні півроку в Одеській області було виявлено 66 постраждалих від торгівлі людьми. В Україні загалом кількість постраждалих досягла 20 395 осіб.

При цьому статистика показує, що більшість постраждалих — це люди працездатного віку. Найбільша частина людей потрапляє в ситуацію трудової експлуатації, зокрема у сільському, лісовому та рибному господарстві. Однак сексуальна експлуатація і примусова участь у збройних конфліктах також є серйозними викликами.

Як не стати жертвою торгівлі людьми

У рамках заходів, присвячених боротьбі з торгівлею людьми, було поширено інформаційні матеріали, які допомагають кожному з нас розпізнати ознаки потенційної небезпеки. Це обмеження свободи пересування, невиплата заробітної плати, примусова трудова або сексуальна експлуатація. Всі ці фактори є ознаками торгівлі людьми, і кожен має знати, до кого звернутися за допомогою.

Допомога постраждалим: підтримка є

Під час акцій, проведених у місті та області, було наголошено на тому, що постраждалі можуть звернутися на Національну гарячу лінію 527, де їм нададуть консультації і допомогу.

Олена Бобок, асистентка координатора проекту «Комплексна допомога цивільному населенню, яке зазнає експлуатації чи насильства в Одеській області», - зазначила, що з 1 серпня організація розпочне реалізацію проекту з надання комплексної допомоги постраждалим від торгівлі людьми. У рамках проекту будуть закуплені продукти харчування, одяг, засоби гігієни та обладнання для самозайнятості, а також надаватиметься юридичний і психологічний супровід.









"Ми не просто надаємо статус постраждалої особи, а й забезпечуємо конкретну допомогу, що допомагає людям повернутися до нормального життя", — підкреслила Олена Бобаок.

Заклик до дії

Торгівля людьми — це проблема, яка торкається кожного з нас. Важливо, щоб кожен був обізнаний і знав, як не стати жертвою, куди звертатися за допомогою та як підтримати тих, хто вже став постраждалим від цього злочину.

Вся інформація про допомогу та звернення національних і місцевих органів доступна, і тільки через колективні зусилля можна значно знизити масштаби цього злочину. Нехай цей день нагадує про важливість єдності у боротьбі з торгівлею людьми та захисті прав і гідності кожної людини.