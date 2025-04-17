В Одесі відбудеться Відкритий чемпіонат Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА на честь захисників та захисниць ВМС ЗСУ

Графік проведення змагань: Одеса 18-19 квітня 2025; Рівне 14-18 травня; Одеса 7-9 липня 2025.

У прес-центрі Одеського регіонального осередку Національної спілки журналістів України (НСЖУ) відбулася пресконференція, присвячена проведенню Відкритого чемпіонату Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА. Захід має на меті вшанувати мужність та героїзм захисників і захисниць Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Учасниками пресконференції стали:

начальник управління цивільно-військового співробітництва штабу Командування ВМС ЗСУ, капітан 1 рангу Сергій Ткачук; голова Одеського регіонального осередку НСЖУ Юрій Работін; віцепрезидент та головний тренер Федерації змішаних єдиноборств ММА Одеської області Руслан Гасанов.

Під час заходу спікери розповіли про мету проведення чемпіонату, його підготовку, особливості та важливість подібних ініціатив у час війни. Особливу увагу було приділено символічному значенню змагань — спортивна подія стане даниною поваги до українських воїнів, які сьогодні стоять на захисті свободи та незалежності України.

"Це не просто спортивна подія, це — знак вдячності нашим героям. Ми хочемо, щоб кожен поєдинок на ринзі був присвячений тим, хто захищає нас на передовій", — зазначив Руслан Гасанов.

У змаганнях візьмуть участь кращі спортсмени Одеської області, а також запрошені бійці з Миколаївщини. На глядачів чекають видовищні поєдинки, демонстрація сили духу, витривалості та справжнього бойового братерства.

"Це велика радість і честь — спостерігати за змаганнями, які проходять у підтримку наших захисників. Ми не маємо права забувати про тих, хто щодня ризикує життям заради нашого миру", — наголосив Юрій Работін.

Чемпіонат стане не лише спортивною подією, а й патріотичним жестом підтримки наших воїнів, що боронять Україну на морі та на суші.



