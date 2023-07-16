Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали на Загальні збори Одеського регіонального відділення ВАОТГ де розглядалися актуальні питання та виклики для громад Одеської області.

Принципи формування мереж старшої школи в громадах. Джерела залучення коштів на відновлення, доступні для територіальних громад Одеської області. Що таке фандрайзинг, методи організації пошуку ресурсів, загальні принципи фандрайзингу, загальний огляд джерел залучення ресурсів, розробка стратегії. - де і як конкретно можна отримати гроші із зарубіжних джерел. Грантові конкурси міжнародної технічної допомоги в Україні. Транскордонне співробітництво, доступне для громад Одеської області.

Державна політика відновлення, де і як конкретно можна отримати гроші з державного бюджету на інфраструктури! проекти. Координація з агентствами ООН та міжнародними неурядовими організаціями щодо гуманітарного реагування. Юрій Работін розповів присутнім про принципи взаємодії зі СМІ в сучасних умовах і подарував книги для бібліотек територіальних громад Одеської області.