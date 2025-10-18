У Болграді відзначили редактора міської газети «Дружба» почесною відзнакою «Народна довіра»

16 жовтня 2025 року відбулася чергова поїздка активу Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України на чолі з її головою Юрієм Работіним до міста Болграда. Вона мала не лише гуманітарний, а й символічний зміст — у цей день редактора міської газети «Дружба» Тетяну Терзі було нагороджено почесною відзнакою «Народна довіра».

Високу нагороду журналістка отримала за багаторічну сумлінну працю, відданість журналістській професії та служіння громаді рідного міста. Видання «Дружба» багато років залишається важливим інформаційним мостом між владою та жителями Болградської громади, а під керівництвом Тетяни Терзі газета не лише інформує, а й підтримує соціальні та культурні ініціативи регіону.

Під час візиту до Болграда Юрій Работін разом з активом Спілки журналістів передали гуманітарний вантаж до Центру надання соціальних послуг Болградської міської ради, редакції газети «Дружба» та Краєзнавчого музею міста. Серед переданої допомоги — продукти харчування, інвалідні візки та інші необхідні речі, спрямовані на підтримку найуразливіших верств населення та працівників гуманітарної сфери.

Одеська регіональна організація НСЖУ сьогодні є справжнім координаційним центром гуманітарної допомоги Південного регіону. Під керівництвом Юрія Работіна, який майже три десятиліття очолює обласну Спілку журналістів, організація постійно підтримує місцеві громади, колег у регіональних редакціях та соціальні заклади, особливо в умовах воєнного часу.

Поїздка до Болграда стала черговим прикладом єдності, взаємодопомоги й людяності, які сьогодні так потрібні українському суспільству. А нагородження Тетяни Терзі почесною відзнакою «Народна довіра» підкреслило головне: довіра людей — найвища нагорода для журналіста, який чесно служить правді й громаді.