Одесский академический областной театр кукол стал лауреатом VII Всеукраинского театрального фестиваля-премии «ГРА», одержав победу сразу в двух номинациях – «Лучшее танцевальное представление» и «Выступление физического театра». Жюри высоко оценило постановку «Ложь», созданную молодым режиссёром Денисом Григоруком по мотивам одноимённой пьесы классика украинской драматургии Владимира Винниченко.

Спектакль рассказывает историю Натальи Павловны и трёх мужчин, вокруг которых разворачивается драма лжи, — но делает это исключительно языком пластики и движения. Необычный подход, выразительность актёров и современная режиссура принесли Одесскому театру кукол заслуженное признание.

Всеукраинская театральная премия «ГРА» (Great Real Art), учреждённая Национальным союзом театральных деятелей Украины в 2018 году, считается самой престижной театральной наградой страны. Победителей определяет международное жюри, в состав которого входят театральные критики, режиссёры и менеджеры из разных европейских стран.





Источник