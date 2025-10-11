ОДЕСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІТАНЬ ХУДОЖНИКАМ З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

У виставковій залі Одеської обласної організації Національної спілки художників України відбулися урочистості з нагоди Дня художника — національного професійного свята, яке в Україні традиційно відзначають другої неділі жовтня.

Цього року свято об’єднало митців, представників влади, громадськості та друзів мистецтва. На урочистості завітали голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін разом з активом спілки, аби привітати колег-художників і висловити вдячність за їхню працю, натхнення та підтримку Збройних сил України.

Одеська художня школа — це явище світового рівня. Вона завжди вирізнялася особливою естетикою, глибоким змістом і сміливими експериментами. Сучасні одеські митці не лише продовжують ці традиції, а й активно шукають нові форми вираження, ведуть діалог із сучасністю, створюють живий, відкритий мистецький простір. Саме тому Одеса й надалі залишається одним із головних культурних центрів України.

Голова Одеської організації НСХУ Анатолій Горбенко відзначив у своїй промові, що сьогодні мистецтво живопису — це не просто творча діяльність, а духовна опора суспільства:

«Мистецтво — це світло, яке допомагає не втратити віру і людяність. Художники своєю працею підтримують нашу культуру, наших воїнів, наш народ у найважчі часи».

Під час святкової церемонії митців було нагороджено почесними грамотами й відзнаками за внесок у розвиток культури Одеси та України, а також за активну громадянську позицію й благодійні ініціативи на підтримку ЗСУ.

Серед почесних гостей свята були ексголова Одеської облдержадміністрації, депутат обласної ради Сергій Гриневецький, заступник директора Департаменту культури, національностей та релігій Одеської ОВА Ярослава Різникова, Посол миру в Арабській Республіці Єгипет Андрій Горчаков, депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильников, представники громадських організацій і культурних інституцій.

Від Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради художників привітала начальник відділу з питань культурно-просвітницької роботи та топоніміки Анжела Василіна, яка зазначила:

«Кожен ваш твір — це частинка великої духовної сили України. Дякуємо, що ви не тільки зберігаєте традиції одеської школи, а й відкриваєте нові горизонти для розвитку живопису, графіки, прикладного мистецтва».

У межах святкування було відкрито виставку творчих робіт майстрів Одеси, що стала справжнім святом барв, емоцій і натхнення.

Свято художників вкотре довело, що мистецтво здатне об’єднувати, підтримувати й надихати — навіть у найтяжчі часи. А співпраця журналістів і митців, як підкреслив Юрій Работін, є свідченням того, що слово і образ, преса і палітра — це дві сили, які разом творять духовний простір сучасної України.



