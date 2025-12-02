Чешская инициатива "Подарок для Путина" поставила на паузу первоначальные планы с покупкой ракеты "Фламинго" для Украины за донаты чешских граждан на фоне коррупционного скандала в Украине и появления сомнений в эффективности ракеты.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

В инициативе "Подарок для Путина" сообщили, что пока не перечислили производителю Fire Point собранные на "Фламинго" 12,5 млн крон (более 500 тысяч евро) из-за информации, которую узнали в последнее время.

"Мы сейчас решаем этот вопрос. Мы ищем альтернативу и все еще ведем переговоры", – сказал соучредитель инициативы Далибор Дедек.

По его словам, они поставили на паузу следующие шаги, когда получили информацию о производителе от ГУР и когда в украинских медиа появилась информация о связи с компанией одного из фигурантов "Миндичгейта".

"Мы действуем осторожно и имеем там очень хорошие контакты. В данном случае мы собрали деньги очень быстро. Но возникли серьезные сомнения, пойдут ли они на производство того, для чего их собирали... Поэтому мы смотрим, что может быть подходящей альтернативой", – добавил он.

Напомним, в октябре инициатива всего за двое суток закрыла сбор на ракету "Фламинго", которую запланировали назвать в честь чешского политика и физика Даны Драбовой. На прошлой неделе представители инициативы лично ездили в Украину посмотреть на ракету, в том числе ее соучредитель Мартин Ондрачек.

Сейчас он признает, что вокруг ракеты остается "слишком много эмоций, дезинформации и двусмысленностей", в том числе относительно ее эффективности.

"Мы понимаем, что есть определенные сомнения относительно вложения денег в конкретно эту ракету, потому что есть реальные подозрения, что производитель связан с людьми вокруг Андрея Ермака", – цитируют его.

Ондрачек отметил, что возможным выходом будет покупка на эти средства ракеты другого производителя.

Также он сказал, что не думает, что теперь есть угроза меньшей готовности чехов донатить на оружие для Украины.

"Деньги все еще на нашем счету. Мы гарантируем, что потратим их на то, в чем мы будем на 100% уверены, что оно работает на результат", – сказал Мартин Ондрачек.









Источник