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Учора, 20:00

Одеську область залишили рожеві фламінго

Категорія: Новини / Події

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Обследование водоемов в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» показало, что фламинго там уже нет. Об этом сообщает сотрудник Нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев. По его словам, они, вероятно, уже в Румынии или Болгарии.

Между тем, сообщил биолог на лиманах Нацпарка еще остается много кучерявых пеликанов, больших белых цапель, разных видов уток и куликов. А еще ученые ждут в скором времени из Тундры прилетят зимние изюминки парка – краснозобые казарки.

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