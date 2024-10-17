Обследование водоемов в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» показало, что фламинго там уже нет. Об этом сообщает сотрудник Нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев. По его словам, они, вероятно, уже в Румынии или Болгарии.

Между тем, сообщил биолог на лиманах Нацпарка еще остается много кучерявых пеликанов, больших белых цапель, разных видов уток и куликов. А еще ученые ждут в скором времени из Тундры прилетят зимние изюминки парка – краснозобые казарки.

Источник