У листопаді 2025 року на війні між Україною та Росією загинули 27 тис осіб

В прошлом месяце на войне между Украиной и Россией погибли 27 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании с министрами.

“В прошлом месяце 27 тысяч молодых людей умерли, в основном молодые люди, в основном солдаты, несмотря на то что некоторые ракеты были сбиты над Киевом и другими местами. Но подумайте об этом, в основном молодые люди, 27 тысяч человек умерли между Россией и Украиной в прошлом месяце. Какой позор”, — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что в октябре на войне в Украине погибли 25 000 солдат. 


