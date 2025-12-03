В прошлом месяце на войне между Украиной и Россией погибли 27 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании с министрами.

“В прошлом месяце 27 тысяч молодых людей умерли, в основном молодые люди, в основном солдаты, несмотря на то что некоторые ракеты были сбиты над Киевом и другими местами. Но подумайте об этом, в основном молодые люди, 27 тысяч человек умерли между Россией и Украиной в прошлом месяце. Какой позор”, — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что в октябре на войне в Украине погибли 25 000 солдат.





фото Дональд Трамп (слева) на совещании с военными (Фото: Yuri Gripas / Reuters)