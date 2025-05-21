Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

Об этом указано в его сообщении на Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что его разговор с хозяином Кремля в понедельник прошел "очень хорошо", а его тон и дух "были прекрасными".

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще более важно, о прекращении войны. Условия этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это и должно быть, поскольку только они знают детали переговоров, о которых никто другой не может знать", – анонсировал он.

Американский президент также указал, что Россия хочет торговать с США, "и я с этим согласен", поскольку она "имеет исключительную возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства", а "ее потенциал неограничен".

Трамп также сообщил, что проинформировал о разговоре президента Украины Владимира Зеленского, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

"Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно... Ватикан, представленный Папой Римским, заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!" – подытожил Трамп.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва пойдет на уступки.

Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.





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